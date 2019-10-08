Мегатрасса оказалась невыгодной для России

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, не сможет окупиться за счет билетов, пишет «Коммерсантъ».

По расчетам издания, если выручка будет поступать только от продажи билетов, срок окупаемости трассы при капитальных затратах в 1,5 триллиона рублей составит около 50 лет. Чтобы сократить его, РЖД, которые выступят строителем, придется воспользоваться капитальным грантом государства либо поднять цены выше объявленного ранее уровня.

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Ранее РЖД назвали будущую стоимость билетов при проезде по новой трассе — она составит 3416 рублей в ценах 2018 года. При составлении ценовой политики компания ориентировалась на стоимость проезда на «Сапсане» — цены на новой трассе не должны быть выше.

Опрошенные газетой эксперты предположили, что существенная часть финансирования будет обеспечена за счет капитального гранта из бюджета. Также не исключен вариант, при котором анонсированные цены будут впоследствии повышены.

Строительство трассы было одобрено президентом Владимиром Путиным в апреле. 1 октября глава РЖД Олег Белозеров выразил уверенность в том, что проект будет реализован в срок. РЖД рассматривают вариант совмещения ВСМ Москва — Санкт-Петербург и участка Москва — Нижний Новгород, включенного в комплексный план развития инфраструктуры.

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