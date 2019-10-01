Строительству ВМС Москва — Санкт-Петербург дали гарантию

В РЖД уверены в том, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет построена. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров. Его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В этом году планируем начать проектирование и представить общую технико-экономическую модель для разработки более детальной финансовой модели», — сказал он и подчеркнул, что магистраль точно будет построена.

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Предполагается, что потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026-2027 годах может достичь 7 миллионов человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 миллиона человек при их параллельной эксплуатации. Точные сроки строительства пока не оглашались.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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