Определен срок проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург

Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург займет три года. Об этом сообщил министра транспорта РФ Владимир Токарев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Проектирование займет три года... Сроки строительства мы поймем, когда будет проект. Все будет зависеть от проекта. До пяти лет обычно», — уточнил чиновник. Он не исключил, что строительство высокоскоростных магистралей в России будет обсуждаться с иностранными инвесторами.

Предполагается, что потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026–2027 годах может достичь 7 миллионов человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 миллиона человек при их параллельной эксплуатации.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!