Центры по ремонту российских вертолетов появятся в Китае и Эфиопии

Центры интегрированной логистической поддержки (ИЛП) по ремонту вертолетных двигателей АО «ОДК-Климов» могут быть открыты в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Эфиопии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Все центры предназначены для осуществления среднего ремонта двигателей ВК-2500/ ТВ3-117», — уточнил представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Такие аппараты устанавливают на Ми-8/17 и Ка-32. В корпорации добавили, что подобные центры уже работают в Перу и Вьетнаме.

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Появление центров логистической поддержки за рубежом предусмотрено целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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