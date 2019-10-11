Определена стоимость проезда по трассе Москва — Санкт-Петербург

Стоимость проезда по скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около двух тысяч рублей. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Проехать 670 километров по самой современной автодороге М-11 можно за семь часов вместо прежних 10», — сказал он и добавил, что стоимость проезда эквивалента цене десяти чашек капучино. Предполагается, что платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре текущего года.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Ее запуск отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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