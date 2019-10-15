Установлен срок утверждения плана развития инфраструктуры Севморпути

До конца текущего года планируется утвердить план развития инфраструктуры Северного морского пути. Такую задачу перед собой поставила госкорпорация «Росатом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Ключевая задача — в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года», — сказал глава корпорации Алексей Лихачев.

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Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн за пять лет. В 2017 году по трассе прошло 194 тысяч тонн грузов.

На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай. Развитие Севморпути отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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