Северный морской путь привлек Скандинавию и Азию

Во Владивостоке в рамках открывающегося Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдет первое заседание общественного совета Северного морского пути (СМП). Интерес к маршруту выразили транспортные компании Японии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, ОАЭ и Южной Кореи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на« Росатом»..

В компании отметили, что в 2022-2023 годах в строй вступят новые ледоходы, после чего Севморпуть станет круглогодичным маршрутом. В совете по Арктике и Антарктиде пояснили, что иностранные компании хотят привлечь к модернизации портов маршрута, потому что их состояние вызывает «больше всего вопросов».

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Отмечается, что компании, которые хотят привлечь к проекту, занимают лидирующие позиции в сферах, так или иначе связанных с СМП. Так, японская Mitsui O.S.K. Lines занимает первое место в мире по количеству газовозов, а Weathernews Inc. — один из мировых лидеров в сфере погодной логистики. Компания занимается составлением климатических карт для судов. Судно датской Nordic Bulk Carriers впервые из иностранных компаний запустила свое судно по СМП в 2010 году. Компания DP World из ОАЭ — один из крупнейших операторов портов в мире, она работает в том числе в Дубае и Гонконге.

В Росатоме пояснили, что СМП расположен так, что сроки доставки по сравнению с южным маршрутом сокращаются в среднем на 15 суток, поэтому крупные компании заинтересованы в проекте. Единственная проблема маршрута — отсутствие модернизированных портов, отметил член Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде, директор центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

Ранее сообщалось, что развитие арктического туризма сможет поспособствовать ускоренному созданию круизных лайнеров для этого направления. Об этом заявлял замруководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. Он отметил, что спрос на этот вид туризма растет во всем мире.

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