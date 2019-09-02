Стимулировать российское судостроительство собрались за счет туризма в Арктике

Развитие арктического туризма будет способствовать ускоренному созданию круизных лайнеров для этого направления. Срок постройки судна может сократиться до нескольких лет, сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

«Спрос на этот вид туризма растет во всем мире, и с учетом уникальных туристских возможностей России, если поддержать его устойчивым маркетингом, то это будет очень мощный стимул и даже гарантия, что это все будет востребовано — тогда судостроители будут понимать, для чего они строят, и вопрос появления лайнеров — это три-четыре года», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас в Ростуризме разрабатывается комплекс мер по развитию туризма в Арктике. В итоговую дорожную карту войдут несколько блоков, таких как инфраструктура, туристические продукты, популяризация и продвижение всех видов туризма в регионе, досуг туристов, объекты туристского интереса (например, этнопарки и этнографические деревни, народные промыслы, особо охраняемые природные территории).

Ранее власти Таймыра собрались развивать местный туризм за счет организации путешествий на Северный полюс. В 2020 году в селе Хатанга заработает транзитный туристический центр.

В конце октября 2018-го в Ростуризме была создана рабочая группа по развитию туризма в арктической зоне на российском и международном рынках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!