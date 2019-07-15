Туристов завлекут на Таймыр турами на Северный полюс

Власти Таймыра намерены привлекать в регион путешественников, желающих попасть на Северный полюс. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района со ссылкой на местного главу Евгения Вершинина.

В публикации говорится, что у чиновников масштабные планы в сфере развития регионального туризма, в первую очередь, за счет запуска в 2019 году маршрутов в Арктику. Так, по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в селе Хатанга будет создан транзитный туристический центр, и в 2020 году там будут организованы пробные туры.

«Ввиду сложной логистики вопрос непростой, но довольно перспективный. Хатанга станет транзитной точкой, где мы будем подготавливать, а затем отправлять людей на Северный полюс. Период посещения небольшой — всего полтора-два месяца, но я уверен, это направление станет очень популярным», — отметил Вершинин. Он добавил, что ожидание число путешественников в сезон — 300-500 человек.

Ранее на Таймыре собирались развивать этнотуризм через создание новых этноориентированных проектов. Также в будущем в районе создадут туристический кластер «Арктический», создается план создания туристической инфраструктуры на плато Путорана.

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