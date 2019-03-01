На Таймыре собрались развивать этнотуризм

У Таймыра есть большой потенциал в сфере этнотуризма, и его нужно раскрывать через создание новых этноориентированных проектов. Это будет способствовать не только развитию экономики и туризма в регионе, но и послужит фактором «диалога между культурами» в Красноярском крае и в целом по стране. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия Главы Таймыра Галина Гаврилова, говорится на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

По ее словам, вскоре на реке Дудинка появится этнокультурный парк «Легенды тундры». Согласно проекту, это будет национальное подворье, «музей под открытым небом». Здесь с культурно-исторической и традиционно-бытовой достоверностью воссоздадут жизнь пяти коренных малочисленных народов полуострова, которые сохранили свою уникальную культуру, самобытность, традиционный уклад жизни, этническую кухню, национальные обычаи, таинственные обряды и ритуалы. На территории построят чумы, балки, ремесленные мастерские, сувенирную лавку и кафе с традиционной национальной кухней.

«Туристы могут заняться традиционными промыслами в зависимости от сезона, послушать рассказы сказителей, стать участниками обрядового действа. На другом берегу планируется разместить корали для оленей, овцебыков, загоны для собак. В рамках проекта также предусмотрены мангальные и видовые площадки, места для реализации рыбалки, зона отдыха, детская и спортивная площадки, территория для оленьих гонок, соревнований по национальным видам спорта, пляжная зона», — рассказала Гаврилова.

Чиновница добавила, что в этом году в регионе появится новый туристический маршрут — речной круиз по Енисею, в который входят посещение уникальных памятников, старейших монастырей и соборов.

В будущем на Таймыре создадут туристический кластер «Арктический». Разрабатывается плана развития туристической инфраструктуры на Плато Путорана.

Сейчас туристы в основном приезжают на полуостров для посещения различных культурных мероприятий и праздников, таких как День оленевода, праздник солнца Хейро, День рыбака, Международный День коренных народов мира, Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра» и районный фестиваль «С верой в Россию. С любовью к Таймыру», проводимые в рамках празднования Дня Таймыра, фестиваль «Танцующий ледоход» и я фестиваль подледной ловли корюшки.

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