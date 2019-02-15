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На Таймыре запретили срезать рога с дикого северного оленя

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Правительство Красноярского края приняло постановление о введении запрета на срезку неокостеневших рогов (пантов) дикого северного оленя, чтобы сохранить популяцию животного. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

В сообщении отмечается, что эти животные — основной источник охотничьего промысла местных жителей. От состояния его популяции во многом зависит благополучие семей охотников-промысловиков.

Запрет введен сроком на пять лет. Документ принимался на основании заключений специализированных научных организаций.и с учетом обращений таймырских чиновников и представителей общин коренных малочисленных народов Севера.

В Красноярском крае обитает крупнейшая в Евразии популяция дикого северного оленя, но за последние 20 лет она существенно сократилась. Это связано как с глобальным потеплением, так и к деятельностью браконьеров. Сейчас в регионе насчитывается около 400 тысяч особей.

Экстракт молодых, наполненных кровью рогов оленей часто используют в восточной медицине как омолаживающее и тонизирующее средство. Браконьеры срезают панты с оленей в момент их переправы через водоемы, когда они беззащитны. 70 процентов пострадавших животных умирает, остальные теряют возможность размножаться из-за отсутствия стимулирующих гормональный фон биологических веществ, содержащихся в рогах.

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