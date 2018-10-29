На Таймыре запретят срезать рога с дикого северного оленя

Власти Красноярского края намерены запретить срезку неокостеневших рогов (пантов) с дикого северного оленя ради сохранения популяции животного, сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Соответствующий проект постановления регионального правительства уже подготовлен. По мнению чиновников, запрет «будет способствовать сохранению уникальной популяции мигрирующего вида и исключению варварского отношения к животным».

В сообщении также отмечается, что ранее министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края усилило мероприятия по организации контроля использования объектов животного мира, выявлению и пресечению фактов браконьерства.

Вопрос о необходимости усилить борьбу с браконьерством был поднят главой Таймыра Сергеем Ткаченко в середине октября. Он предлагал повысить эффективность охраны популяции дикого северного оленя через принятие закона о пресечении незаконного оборота пантов.

Экстракт молодых, наполненных кровью рогов оленей часто используют в восточной медицине как омолаживающее и тонизирующее средство. Браконьеры срезают панты с беззащитных оленей в момент их переправы через водоемы. После срезки в 70 процентах случаев животное погибает. Выжившие особи теряют возможность размножаться из-за отсутствия стимулирующих гормональный фон биологических веществ, содержащихся в рогах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!