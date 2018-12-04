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Северным оленям наденут спутниковые ошейники нового образца

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Власти Чукотки проведут испытания новых образцов спутниковых ошейников для отслеживания домашних северных оленей, поскольку предыдущие модели не прошли испытания в тундре. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника промышленной и сельскохозяйственной политики региона Сергея Давидюка.

«Два доработанных образца будут испытаны в декабре в сельхоздпреприятии "Амгуэма". Они отличаются от ранее переданных передатчиками, в основе которых заложены трекеры, хорошо зарекомендовавшие себя на Чукотке в спутниковых телефонах», — рассказал Давидюк.

Он добавил, что требования к ошейникам у чукотских хозяйств минимальные — устройство должно прослужить всего полгода, от корализации до корализации (сортировки стада для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий). Предыдущий опытный образец, тестировавшийся в Канчаланской тундре, перестал подавать сигналы спустя месяц после начала использования.

Спутниковые ошейники надеваются на 10-15 особей из стада в две три тысячи голов. Обычно это самцы или взрослые самки, которые могут увести за собой часть оленей. Сигнал от них поступает на мониторы в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики, а также в самом хозяйстве. Благодаря этому можно отследить, куда ушли пропавшие животные.

В случае успешных испытаний региональное правительство планирует закупить 700-800 таких ошейников для 68 бригад Чукотки.

Сейчас в чукотской тундре пасется около 170 тысяч оленей. В прошлом году оленеводы потеряли примерно 20 тысяч животных, финансовые потери региона в части нереализованного мяса составили 200 миллионов рублей.

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