Развитием Арктики займется специальное министерство

Президент Владимир Путин подписал указ о переименовании министерства Дальнего Востока в министерство Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ведомству поручено заняться выработкой государственной политики и законодательным регулированием в арктическом регионе. В течение трех месяцев правительство должно уточнить полномочия министерства и определить, сколько человек там будут работать.

В середине января премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту переименовать Минвостокразвития и дополнить его обязанности, а не создавать новую госструктуру. Также он выступил за введение должности первого заместителя министра, который будет курировать вопросы Арктики.

В октябре 2018 года Ростуризм сформировал рабочую группу по развитию арктического туризма и созданию соответствующей инфраструктуры в регионе.

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