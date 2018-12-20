Медведев поручил чиновникам и бизнесменам разобраться с потенциалом Арктики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил правительству совместно с «Росатомом», РЖД и другими представителями бизнес-сообщества подготовить проект по реализации сырьевого и транспортного потенциала Арктики, передает РИА Новости.
Документ должен быть представлен главе кабмина к 11 марта 2019 года.
Одновременно Минэнерго, Минфину и Минвостокразвития указано подготовить систему преференций для авторам новых инициатив в регионе.
Медведев провел совещание по развития Крайнего севера в ямальском поселке Сабетта.
В октябре сообщалось о создании Ростуризмом рабочей группы по развитию туризма и создании соответствующей инфраструктуры в Арктике.
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