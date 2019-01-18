Путину предложили дополнить обязанности Минвостокразвития

Глава правительства Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину переименовать Минвостокразвития в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 18 января.

По словам премьера, не нужно создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но его обязанности будут дополнены.

«Арктика — это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. (...) Так получилось, что в правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности», — сказал Медведев на встрече с главой государства.

Глава кабмина также поделился идеей ввести должность первого заместителя министра, который будет курировать вопросы Арктической зоны.

В конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная инфраструктура в Арктике самая современная и не имеет аналогов в мире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!