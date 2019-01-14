США захотели ослабить влияние России в Арктике

США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Военно-морские силы изучают возможности расширить операции на Крайнем Севере. На этот шаг Вашингтон пошел в связи с изменением климата — таяние ледников может открыть новые океанические водные пути. Издание пишет, что это уже привело к напряженной обстановке в регионе.

Одним из действий ВСМ США станет отправка в ближайшие месяцы военного корабля через арктические воды в рамках так называемой операции по свободе навигации.

17 декабря сообщалось, что Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений просить помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола. Как отмечает Business Insider, у США проблемы с освоением региона из-за нехватки ледоколов, тогда как у России есть десятки таких судов.

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Россия усиливает свое присутствие в Арктике, объясняя это исследованиями и спасательными операциями. «Думаю, нам тоже нужно поискать там, что исследовать и кого спасать», — заключил он.

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