Предсказан повтор керченского инцидента в Арктике

Действия США по «обеспечению свободы» морской навигации в районах Арктики, на которые претендует Россия, могут спровоцировать в регионе инцидент, подобный тому, что произошел в Керченском проливе. Об этом этом пишет немецкое издание Telepolis.

Как отмечает издание, Москва постепенно усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. Так, с 2013 года Россия размещает в Арктике новые морские и авиабазы, а также строит новые ледоколы и подводные лодки, наращивая свое присутствие в регионе.

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При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее предупредил, что альянс в ответ на действия России готов также начать усиливать свои позиции в регионе. Кроме того, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис напомнил, что США могут действовать на спорных территориях.

В то же время, считает Telepolis, инцидент в Керченском проливе показал, что Москва готова более агрессивно отстаивать свои интересы. Таким образом, в случае если российские требования не будут выполняться, в Арктике возможно повторение керченского сценария.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

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