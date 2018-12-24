Шойгу назвал самой современной российскую военную инфраструктуру в Арктике

Военная инфраструктура России в Арктике самая современная и не имеет аналогов в мире. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны, сообщает РИА Новости.

«Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия», — сказал Шойгу.

Он отметил, что военная инфраструктура сейчас создается на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова, продолжается строительство на Курилах.

Министр добавил, что в Арктике военные занимаются в том числе очисткой территорий от металлолома, оставленного здесь в советские годы. Эти работы будут продолжены и завершатся в 2019 году. По его словам, осталось расчистить девять тысяч квадратных километров арктических территорий, где базируются российские военнослужащие.

«В следующем году завершим эту работу полностью. Считаем ее крайне важной, потому что-то состояние, в котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление», — добавил Шойгу.

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