В Арктике создадут «зеленый флот»

Для работы в Арктике планируется построить новое поколение «зеленого флота», который будет выбрасывать в атмосферу значительно меньше загрязняющих веществ. Центром его создания станет верфь «Звезда» в Приморском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров компании «Совкомфлот» Сергея Франка.

Сейчас на сжиженном природном газе (СПГ) работают три принадлежащих организации танкера класса «Афрамакс», которые ходят в Китай по Севморпути из портов Приморск и Мурманск.

«Это (использование СПГ) радикальный шаг по качественному, ответственному судоходству на трассах Северного морского пути», — сказал Франк.

К 2021 году на «Звезде» будет заложен пилотный газовоз. С 2022 по 2023 годы там построят пять «зеленых» судов «Совкомфлота». Тогда же у компании будет 11 танкеров на СПГ, благодаря чему выбросы оксидов азота (NOx) будут сокращены на 76 процентов, выбросы оксидов серы (SOx) и низкодисперсных частиц полностью прекратятся.

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