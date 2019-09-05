У Транссиба появился конкурент

Северный морской путь (СМП) станет серьезным конкурентом Транссибирской магистрали (Транссиб) в области перевозки транзитных грузов из Азии в Европу. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

Он отметил, что более половины морского пути проходит через Дальневосточный федеральный округ. «Путь из Йокогамы до Роттердама через Севморпуть на треть короче и примерно на треть дешевле, Севморпуть будет активно развиваться, <...> все больше и больше транзитного груза будет идти, например, из Японии в Роттердам не через Транссиб, а Севморпутем. Я вас предупредил, как говорится», — сказал Иванов.

В разговоре с агентством вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков указал, что у двух транзитных коридоров сейчас разные ниши по товарам и географии. Для СМП предстоит создать необходимую инфраструктуру, построить ледоколы, в то время как темпы транзита контейнеров по Транссибу выросли вдвое.

Судоходный маршрут «Северный морской путь» длиной в 5600 километров проходит вдоль по морям Северного Ледовитого океана вдоль северных берегов России и считается главной морской коммуникацией в российской Арктике. Он соединяет европейские и дальневосточные порты страны, объединяет устья судоходных рек Сибири в единую транспортную систему.

Транссиб длиной в 9289 километров — самая протяженная железная дорога в мире. Она проходит через Москву и Петербург до крупнейших сибирских и дальневосточных промышленных городов.

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