План развития Северного морского пути доработают до 2035

План развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) дорабатывается правительством России до 2035 года. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (выполняет функции инфраструктурного оператора Севморпути) Алексей Лихачев в ходе заседания международного общественного совета СМП, состоявшегося на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути до 2035 года. Мы в рамках проектной деятельности, в рамках выполнения указа президента достаточно детально прописали всю драматургию периода до 2024 года… Еще десятилетка была рассмотрена нами с точки зрения инфраструктурных подходов, обеспечения судами, обеспечения связью, навигацией и горизонта 2035. Именно этому посвящен план, он сейчас дорабатывается в правительстве», — отметил Лихачев. Он также выразил уверенность, что «под руководством вице-премьера Трутнева нам удастся этот план превратить фактически в план развития всей Арктической зоны».

Документ был внесен в правительство России в июне 2019 года. План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Проект стратегии правительство должно подготовить до 1 декабря.

Лихачев также напомнил, что заключен контракт на строительство еще двух универсальных ледоколов — третьего и четвертого универсального атомного ледокола из серии 22220. Балтийский завод стал победителем торгов на строительство. Кроме того, принято решение по финансированию в бюджете 2020-2022 годов правительством ледокола «Лидер». Напомним, первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году.

«Совсем немного прошло с прошлого заседания, но уже за эти считанные месяцы есть хорошее движение вперед. Заключен контракт на строительство еще двух универсальных ледоколов — третьего, четвертого универсального атомного ледокола из серии 22220, подписан контракт с Объединенной судостроительной корпорацией, принято решение по финансированию в бюджете 2020-2022 годов правительством ледокола «Лидер» — флагманского, первого образца», — сообщил глава «Росатома».

По словам Лихачева, деятельность общественного совета — это необходимая часть большого проекта по развитию Северного морского пути. В его работе принимают участие крупнейшие транспортные компании Японии, Финляндии, Дании, Швеции и других стран. «Мы воспринимаем работу общественного совета как абсолютно необходимую часть большой деятельности, большого проекта по развитию Северного морского пути. Трудно переоценить значение Северного морского пути для экономики РФ, вообще для всей стратегии развития нашей страны. Но, на наш взгляд, не меньший вызов — это использование Северного морского пути в интересах народного бизнеса, в интересах наших зарубежных партнеров. Это и есть, на наш взгляд, основной предмет деятельности совета», — отметил он.

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн к 2024 году. В 2017 году по трассе прошло 194 тысяч тонн грузов. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай.