Проект расширения БАМа и Транссиба пройдет экологические экспертизы

Проект расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который может потребовать вырубки леса в районе озера Байкал, пройдет все необходимые экологические экспертизы. Об этом представитель ОАО «РЖД» рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Проектная документация проходит многократный аудит государственных органов и независимых аудиторов и соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе природоохранным нормам, иным нормативно-правовым и нормативно-техническим документам», — уточнил представитель компании.

Ранее в среду, 24 июля, принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на копию подготовленных правительством поправок в закон «Об охране озера Байкал» сообщило о грядущей вырубке лесов у Байкала. Запрет на вырубку продолжит действовать только в особо охраняемых зонах. Какие объекты будут возводить у озера, решат в кабмине.

РЖД решили развивать БАМ и Транссиб в 2012 году. Проект предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей.

Развитие магистралей предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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