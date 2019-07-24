Лес вокруг Байкала собрались вырубить ради железной дороги

«Российским железным дорогам» (РЖД) разрешат вырубать лес в районе Байкала для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на копию подготовленных правительством поправок в закон «Об охране озера Байкал».

Согласно документу, до 1 января 2024 года компания может запросить разрешение на строительство и сплошную вырубку деревьев в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если этому не будет альтернативы. Запрет на вырубку продолжит действовать только в особо охраняемых зонах. Какие объекты будут возводить у озера, решат в кабмине.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для выполнения поручения президента о модернизации БАМа и Транссиба потребуется вырубить до 10 тысяч гектаров леса вдоль железных путей. Никакой коммерческой заготовки древесины не будет, уверен он.

Опрошенные РБК экологи считают, что законопроект может уничтожить экосистему озера. «Сплошные вырубки леса на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов», — сказал российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов. Председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская добавила, что проводимые сейчас массовые вырубки леса у Байкала уже привели к изменению климата в регионе.

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