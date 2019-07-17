Сергей Зверев принялся наводить порядок на Байкале своими руками

Видео: zverevsuperstar / Instagram

Российский стилист и певец Сергей Зверев принялся собственноручно наводить порядок на озере Байкал. Видео происходящего появились в его Instagram-аккаунте во вторник, 16 июля.

Стилист опубликовал несколько роликов. На одном из них он сачком вылавливает мусор из воды, передает привет землякам и заявляет, что приехал почистить Байкал. «Смотрите, чего только там ни плавает!» — негодует он и заявляет, что отходы пришлось вывозить оттуда пакетами. «Приезжаете отдыхать, все оставляете вот так. Все в воду, все в Байкал. Разве можно так делать?» — ужасается певец.

На следующих видео Зверев демонстрирует кострища и мусор, оставленные отдыхающими на берегу. Затем он нагибается и своими руками начинает собирать обертки и остатки еды в пакет. «Ни стыда, ни совести у людей нет, — приговаривает стилист. — И так вся природа погибает, все погибает. Позорище».

Ранее в июле он начал публиковать в своем аккаунте фотографии и ролики на фоне Байкала, призывая власти бороться с загрязнением озера. На одном из снимком он стоит в красном спортивном костюме и в цветочном венке на голове, а в руках держит плакат с лозунгом «#Спаси_Байкал».

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В марте Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию, в которой говорилось, что он нарушил «установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За это его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Завод по розливу питьевой бутилированной воды должен был появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.

Строительство завода подняло волну протестов и позже было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей. 2 апреля Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод.

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