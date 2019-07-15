Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале

Российский стилист и певец Сергей Зверев снова устроил акцию, призвав власти бороться с загрязнением озера Байкал. Фотографии с места событий появились в Instagram стилиста в понедельник, 15 июля.

На снимке знаменитость стоит в красном спортивном костюме с надписью «все люди как люди, а я — суперзвезда» и в цветочном венке на голове на фоне Байкала. В руках он держит плакат с лозунгом «#Спаси_Байкал».

«Я сейчас нахожусь на озере Байкал... К большому сожалению, как вы можете увидеть на фото, вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослями спирогирой», — посетовал он в подписи к фото. Он также призвал подписчиков присылать ему в личные сообщения фотографии озера, которые пообещал выложить в своем аккаунте.

Накануне Зверев опубликовал снимок, на котором он стоит около завода по розливу воды в Китай. «Всех местных жителей мучает только один вопрос: "Когда уберут этот завод и когда очистят изуродованную территорию???"» — гласит описание поста.

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В марте Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию, в которой говорилось, что он нарушил «установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За это ему пришлось заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Завод по розливу питьевой бутилированной воды должен был появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.

Строительство завода подняло волну протестов и позже было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей. 2 апреля Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод.

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