Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг

Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале. Об этом сам шоумен сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«За мой одиночный пикет с плакатом "Против строительства завода на Байкале" в защиту озера Байкал на 13 мая назначили судебное заседание в суде», — написал Зверев.
3 марта Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию, в которой говорилось, что он нарушил «установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).
Завод по розливу питьевой бутилированной воды должен был появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.
Строительство завода подняло волну протестов и позже было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей.
2 апреля Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод.