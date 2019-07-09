РЖД поможет жильем работникам БАМа

Руководители и высококвалифицированные специалисты производственного блока, которые обязуются отработать на Байкало-Амурской магистрали более пяти лет, получат от РЖД субсидию на покупку жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в железнодорожной компании. Сумма выплаты и регион, в котором можно будет приобрести квартиру или дом, будет зависеть от продолжительности работы на БАМе. Соответствующее решение подписал глава РЖД Олег Белозеров.

Программа содействия некоторым категориям работников РЖД в приобретении жилья является частью комплексного Плана по привлечению и закреплению персонала в регионе БАМа до 2025 года. Цель принятого решения — привлечь к продолжительной работе на предприятиях БАМа работников высокой квалификации: руководителей предприятий, руководителей среднего звена и специалистов производственно-технического блока, а также закрепить тех, кто уже работает на БАМе на таких должностях.

Каждый год в программу будут включаться около 400 человек. Участником программы может стать работник РЖД, заключивший дополнительное соглашение к трудовому договору, которое подтверждают готовность сотрудника проработать на БАМе пять, семь или десять лет. Причем это правило распространяется как на тех, кто уже давно работает на БАМе, так и на приглашенных из других регионов квалифицированных специалистов, уточнили в РЖД. Точкой отсчета для получения права на финансовую поддержку от компании станет дата подписания соглашения.

Работник может купить квартиру за собственные средства до истечения периода работы на БАМе, указанного в соглашении. А по окончании этого срока компания выплатит ему денежные средства.

Размер субсидии и регион, где можно приобрести жилье, будут зависеть от времени, отработанного на БАМе. Например, за пять лет непрерывной работы сотрудник дороги может расчитывать на выплату в размере до 2,5 миллиона рублей для покупки жилья в населенных пунктах, расположенных на территории БАМа, за семь лет — до 3,5 миллиона рублей на покупку жилья на любой территории Восточно-Сибирской и Дальневосточной дороги, а за 10 лет — до 5 миллионов рублей с возможностью приобретения жилья в любом регионе России.

Деньги могут быть потрачены только на покупку жилья. Право на получение помощи имеют исключительно те работники, которым ранее не предоставлялась соответствующая корпоративная поддержка.

