РЖД открыла выставку «Исторический багаж»

На Ленинградском вокзале в Москве, железнодорожных станциях в Твери и Вышнем Волочке открылась мобильная выставочная экспозиция «Исторический багаж», посвященная истории городов, в которых она проходит. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», побывавший на презентации московской выставки. Проект осуществлен РЖД совместно с Российским историческим обществом (РИО) и Институтом Российской истории РАН (ИРИ РАН).

До 1 июня аналогичные выставки откроются еще на 10 вокзалах направления Санкт-Петербург — Москва. А к 1 июля экспозиции должны быть размещены на нескольких станциях БАМа, 45-летие с начала строительства которого отмечается в этом году. Эти экспозиции станут первыми в рамках большого историко-просветительского проекта, в котором впоследствии примут участие вокзалы и в других регионах страны.

Каждая экспозиция состоит из мультимедийного дисплея, на котором можно увидеть символы и карту конкретного города, которому посвящена та или иная выставка. Здесь пассажиры смогут познакомится с исторической справкой, в которой собрана информация о значимых местах и выдающихся жителях города. Текст сопровождается слайд-шоу с архивными фотографиями и элементами инфографики. На видео – интервью с ключевыми деятелями культуры и общества того или иного региона, историками и специалистами в области краеведения.

«Начиная этот проект, мы хотели рассказать об истории нашей страны через истории малых городов», — рассказал заместитель директора Института истории РАН по научной работе Сергей Журавлев. «Наша страна очень разнообразна в смысле исторических традиций. В регионах очень много подвижников, которые развивали культуру России, но о которых по разным причинам мало что известно. Выставка заставит по-новому взглянуть на историю нашей страны», — сказал он.

«Есть латинская поговорка: "все свое ношу с собой". Это как раз об историческом багаже, принцип которого положен в основу экспозиции, то есть того, чего отнять невозможно, то что всегда с собой. И в этом смысле вокзалы очень подходящее место для популяризации истории», — отметил исполнительный директор фонда «История Отечества» РИО Константин Могилевский. «На вокзалах люди пересаживаются, ждут поезда, словом — располагают временем. К тому же многие объекты РЖД — это часть нашего исторического и культурного наследия», — подчеркнул он.

«С точки зрения охвата территории страны станции РЖД уникальны», — продолжает мысль начальник дирекции координации коммуникаций РЖД Максим Лунев. В перспективе организаторы экспозиции планируют создать отдельный исторический портал, в котором можно будет знакомится с историей того города, который в данный момент проезжает пассажир не на вокзале как сейчас, а удаленно, с помощью приложения.

Проект осуществляется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, данного на заседании Совета по межнациональным отношениям в октябре 2018 года.