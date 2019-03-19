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РЖД скупит годовой запас вагонов почти за 100 миллиардов рублей

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Грузовые вагоны

Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) потратит на новые грузовые вагоны не менее 84 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора Виктора Вороновича.

Компания планирует закупить 30 тысяч полувагонов для перевозки грузов. Примерно столько же вагонов производят все основные машиностроительные комбинаты России за один год. Увеличение парка позволит перевозчику быстрее реагировать на запросы клиентов.

Эксперты считают, что компания не сможет окупить такое крупное приобретение техники в ближайшие пять лет, поскольку спрос на российский уголь — основной груз для перевозки — снизится уже летом 2019 года.

По данным специалистов, на рынке грузоперевозок образовался дефицит вагонов. Грузовым компаниям нужно на 10-20 тысяч вагонов больше. В РЖД хотят сократить время их простоя на станциях погрузки, чтобы ускорить оборот вагонов.

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