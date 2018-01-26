Брошенный порожняк парализовал Сибирь

В Западной Сибири образовалась пробка из 30 тысяч порожних железнодорожных вагонов, сообщает газета «Коммерсантъ».

«На 18 января только в Кузбассе оказались "брошены" 150 составов, то есть более 10 тысяч вагонов, еще около 20 тысяч вагонов не могут доехать в регион», — отмечает издание.

Пробка спровоцировала цепную реакцию: на российских железных дорогах стоит уже до 50 тысяч полувагонов (10 процентов всего парка), сообщил источник издания в отрасли. Порты не могут освободиться от разгруженных вагонов и задерживают выгрузку прибывающих составов.

Материалы по теме На трезвую голову Что будет с рублем, нефтью, ценами и биткоином в 2018 году

Один из участников рынка рассказал газете, что стоят 6,6 тысячи вагонов Федеральной грузовой компании (входит в РЖД), 5,5 тысячи вагонов Первой грузовой компании , 4,5 тысячи вагонов «УВЗ-Логистик», 4 тысячи вагонов «Новотранса».

Пробка возникла из-за плохих метеоусловий, заблокировавших порты, холодной погоды в Кузбассе, длинных праздников. Заторы на железных дорогах возникают регулярно уже двадцать лет, но такого коллапса не наблюдалось давно, констатируют собеседники Коммерсанта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!