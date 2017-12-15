Россия засыпала Европу углем из Донбасса

В ноябре 2017 года из России в Европу поставили около 280 тысяч тонн угля, вывезенного с территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на данные ФТС и РЖД сообщает портал Liga.net.

По сравнению с октябрем, рост поставок угля из этих регионов составил 18,6 процента. Крупнейшими экспортерами угля из Донбасса Liga.net называет компании, подконтрольные бизнесмену Сергею Курченко, которого Киев объявил в розыск. Две его структуры в октябре отгрузили более половины всего угля, поставленного с находящейся под контролем ДНР и ЛНР части Донбасса.

В ноябре 32 тысячи тонн угля также отправила компания «Русский антрацит», принадлежащяя Александру Германову. В качестве реального бенефициара компании Liga.net указывает замминистра энергетики ЛНР Александра Мельничука.

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В то же время Мельничуку напрямую принадлежит компания «Угольные технологии», которая в ноябре поставила на экспорт 12,7 тысячи тонн антрацита.

В августе в Министерстве энергетики России сообщали, что уголь из ДНР и ЛНР, поступающий в Россию, используется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны.

В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими националистами. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий. Вследствие этого с середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Киев обратился к другим поставщикам топлива, в частности к ЮАР и США.

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