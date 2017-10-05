В Киеве узнали о поставках угля из ДНР и ЛНР помимо Польши и в другие страны ЕС

Министр энергетики Игорь Насалик заявил, что уголь с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поставлялся не только в Польшу, но и в другие страны ЕС. Об этом главе ведомства рассказал польский журналист, проведший соответствующее расследование, передает в четверг, 5 октября, телеканал «112 Украина».

«Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, связанное с поставкой антрацита из отдельных районов Донецкой и Луганской областей не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс», — сказал Насалик.

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По словам министра энергетики Украины, он получил заверения от своего польского коллеги Кшиштофа Тхужевского, что подобные поставки будут запрещены Варшавой.

Днем ранее польские СМИ информировали, что в Польшу поставляется уголь из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Также 4 октября Тхужевский подтвердил, что в страну ввозится антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В августе в министерстве энергетики РФ сообщали, что уголь из ДНР и ЛНР, поступающий в Россию, используется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны.

В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими националистами. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий. Из-за этого с середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Киев обратился к другим поставщикам топлива, в частности к ЮАР и США.

