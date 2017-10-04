В Польше подтвердили факт закупок угля из ЛНР

Уголь из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поставляется в Польшу. Об этом в среду 4 октября. сообщил польский ресурс Dziennik Gazeta Prawna.

«Сырье добывается на подконтрольных сепаратистам территориях Украины», — утверждается в материале издания. По информации польских журналистов, топливо поставляется сначала Россию, а потом экспортируется в ЕС.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в страну ввозится антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, передает издание Biznes Alert. «Было ввезено 11 тысяч тонн угля — столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок [электростанции]», — уточнил Тхужевский.

Материалы по теме Неизлечимая энергозависимость К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине

В августе заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что уголь из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР, поступающий в Россию, используется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны.

В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце официальный Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Украинские власти обратились к другим поставщикам, в частности к ЮАР и США.