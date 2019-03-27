Раскрыта цена убийства российского следователя по особо важным делам

Один миллион рублей получили предполагаемые убийцы следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, которую застрелили 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, гонорар был выплачен в биткоинах.

В убийстве следователя обвиняются 19-летний Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец. Оба арестованы. Их задержали в Санкт-Петербурге 7 марта.

По версии СК, подросток нашел в даркнете объявление о поиске киллера, а его старший товарищ утром 10 октября 2018 года подкараулил Шишкину у ее дома и, когда женщина шла от дома до парковки, подбежал к ней и застрелил.

Следственные органы официально пока не назвали имя заказчика убийства. Известно лишь, что в этой роли выступил лидер организованной группы, занимавшейся мошенничеством с билетами РЖД.

По данным следствия, мужчина, организовавший крупное мошенничество с билетами, скрылся и, желая приостановить расследование, решил ликвидировать руководителя следственной группы — Шишкину. Именно он нашел посредника и заплатил ему крупную сумму. Источник указал, что заказчик — 28-летний Ярослав Сумбаев, уроженец Астрахани, который скрылся из России и в октябре 2018 года был задержан в Грузии как объявленный в розыск организатор мошенничества.

Сумбаев находится в розыске в связи с убийством следователя.

Евгения Шишкина погибла в результате второго покушения. В первый раз — в ночь на 14 января 2018-го — неизвестные подожгли ее Lexus, а до этого она получала угрозы в связи с расследуемым уголовным делом и обращалась за госзащитой.

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