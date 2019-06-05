В России станет больше «Сапсанов»

«Российские железные дороги» (РЖД) закупят 13 новых поездов «Сапсан» на сумму в 513 миллионов евро. Еще 585 миллионов будет стоить обслуживание этих составов в течение 30 лет. Таким образом, в целом на закупку поездов РЖД намерена потратить 1,1 миллиарда евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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В каждом из новых составов будет по десять вагонов. По данным источника, покупка будет осуществлена на заемные средства, а сами поставки произойдут в 2022-2023 годах. Это уже третья закупка «Сапсанов». Первая произошла в 2006 году — тогда у Siemens купили восемь поездов за 276 миллионов евро, в 2007 году был заключен контракт на их техобслуживание на 354 миллиона. В 2011 году была произведена вторая закупка — на этот раз РЖД приобрели еще восемь поездов и заплатили за их обслуживание 600 миллионов евро.

По словам источника, рост стоимости поездов этой партии на 14,5 процентов в сравнении с 2006 годом связан с инфляцией и некоторыми конструктивными отличиями новых поездов от тех, которые были приобретены в первую закупку. По официальным данным, накопленная инфляция в Германии за последние 12 лет превысила 18 процентов.

Как сообщили в РЖД, в последние годы произошло увеличение пассажиропотока на направлении Москва — Санкт-Петербург. Сейчас по этому маршруту ходят 16 «Сапсанов». Их заполняемость превышает 92 процента, а в самые пиковые часы может составлять 110 процентов. За счет новых поездов РЖД собирается увеличить интенсивность движения между Москвой и Петербургом, а также запустить три пары поездов из Москвы в Нижний Новгород.

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