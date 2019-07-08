Открылось железнодорожное движение по новому мосту через реку Лена

В Иркутской области состоялось торжественное открытие железнодорожного движения по второму пути на перегоне Лена — Восточная — Предленский с новым мостом через реку Лена, передает ТАСС.
Оно приурочено к 45-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однопутный мост через Лену построили в 1975 году, строительство второго железнодорожного моста через реку осуществлялось по программе развития Восточного полигона. Предполагается, что провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 миллиона до 34,5 миллиона тонн в год.
Возведение железнодорожного моста через Лену в городе Усть-Куте началось в 2015 году.
Строительство реализовывается в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Согласно ему, на это направление до 2024 года планируется израсходовать более 620 миллиардов рублей.