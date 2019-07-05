Российский мегапроект оказался дороже идеи Илона Маска

Строительство системы Hyperloop, разработанной основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, между Москвой и Петербургом будет дешевле, чем строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), одобренной президентом России Владимиром Путиным в апреле. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
Предварительная стоимость ВСМ оценивается в 1,5 триллиона рублей. Планируется, что поезд будет преодолевать расстояние между Москвой и Петербургом за два часа. Hyperloop же, согласно данным института, стоил бы 1,18 триллиона при строительстве одной трубы и не менее 3,25 триллиона при строительстве двух.
Такая капсула способна доставить пассажиров из Москвы в Петербург за 33 минуты. Ее вместимость составляет от 28 или 40 пассажиров. Однако, по подсчетам ИПЕМ, билет на Hyperloop будет недоступен среднестатистическому пассажиру. В лучшем случае он будет стоить 16 тысяч рублей, в худшем — около 50 тысяч.
Hyperloop — проект высокоскоростного транспорта, предложенный Илоном Маском. Он предполагает, что капсулы с пассажирами будут передвигаться в специальных вакуумных тоннелях, разгоняясь до 1,2 тысячи километров в час. Пока проект нигде не реализован на практике, однако капсулы тестируют на нескольких полигонах в США и Европе.
Строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения является частью национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Согласно ему, на это направление до 2024 года планируется потратить более 620 миллиардов рублей.