На Дальнем Востоке реконструируют три аэропорта

На севере Хабаровского края до 2025 года будут реконструированы три аэропорта, сообщает агентство «РЖД-Партнер.ру».

Модернизация коснется аэропортов в Охотске, Аяне и Херпучи. Планируется ремонт инженерных систем, а также реконструкция взлетно-посадочных полос и зданий воздушных гаваней, пишет издание.

Отмечается, что модернизация данных объектов крайне актуальна, поскольку воздушное сообщение для этих населенных пунктов является безальтернативным.

Эта инфраструктура включена в комплексный план модернизации и расширения российской магистральной инфраструктуры. Такие меры принимаются в рамках соответствующего национального проекта, транспортная часть которого оценивается в 6,3 триллиона рублей.

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