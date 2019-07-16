Российский мегапроект оказался на грани срыва

Компания ОАО «РЖД» не успевает в срок завершить первый этап модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб). Такое заявление прозвучало во время совещания у вице-премьера Максима Акимова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным РЖД, к июню текущего года был готов только один из участков, предусмотренных первым этапом модернизации — Мариинск — Тайшет протяженностью 752 километра. По планам, до 2020 года в эксплуатацию должен быть введен еще 31 перегон. Власти полагают, что одновременное введение такого большого числа участков поставит под угрозу реализацию первого этапа модернизации дорог.

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Однако в РЖД настаивают, что первый этап модернизации успеют завершить в срок. По словам источника газеты, на совещании у Акимова речь шла о возможной задержке только на двух участках.

В апреле 2019-го глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о нарушении РЖД планов исполнения нескольких проектов: БАМа, Транссиба и высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург. Тогда в компании признали наличие проблем и объявили о ежемесячном мониторинге соблюдения сроков.

РЖД решили развивать БАМ и Транссиб в 2012 году. Проект предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей.

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