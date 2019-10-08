Севморпуть впервые использовали для доставки удобрений

Северный морской путь впервые был использован для доставки минеральных удобрений группы «Акрон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Товар был погружен в Усть-Луге и прошел через весь Северный морской путь. Пункт назначения — порты Китая», — уточнили в компании. По Севморпути было отправлено 23 тысячи тонн продукции.

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн к 2024 году. В 2017 году по трассе прошло 194 тысяч тонн грузов. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай.

Развитие Севморпути отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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