Подписано соглашение о строительстве моста через Волгу в обход Тольятти

Соглашение между Самарской областью и концессионной компанией «Обход Тольятти» о строительстве моста через Волгу в обход Тольятти в составе транспортного коридора Европа — Западный Китай подписано, передает ТАСС. Планируется, что работы начнутся в ноябре.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что возможность подписать документ появилась после «частной инвестиционной инициативы».

Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году и завершить к 2024 году. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и предполагает строительство более 90 километров автодорог и моста длиной 3,7 километра, которые станут частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

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