В России построят уникальную мегатрассу

Строительство первой в России полностью частной автомагистрали «Меридиан» начнется в 2020 году. Первым будет построен участок в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров «Русской холдинговой компании» Александра Рязанова.

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По его мнению, большая часть компаний, участвующих в строительстве, должны быть российскими, однако большой интерес к проекту проявили китайские инвесторы. Для строительства мегатрассы собираются закупить стройматериалы на 94 миллиарда рублей. В Саратовской области создадут юрлицо для обслуживания и эксплуатации магистрали. Движение по трассе планируют открыть к концу 2024 года.

Частная трасса «Меридиан» протяженностью почти две тысячи километров не имеет аналогов в современной российской истории. Дорогу построят с нуля, она должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, который через Россию и Казахстан свяжет по суше ЕС и КНР. Как сообщил Рязанов, Казахстан со своей стороны уже построил участок трассы. «Меридиан» пройдет вдалеке от агломераций через Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области.

Параллельно с частной трассой до 2025 года запланирован запуск маршрута Европа — Западный Китай, за строительство которого отвечает «Автодор». Маршрут этой трассы пройдет через агломерации Санкт-Петербурга, Москвы, Казани до границы с Казахстаном. По поручению президента России Владимира Путина трассировка обоих проектов обсуждается отдельно, однако трасса «Меридиан» официально признана ответвлением международного коридора, писала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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