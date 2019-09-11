Главные мегапроекты России пересмотрят

Правительство планирует оценивать новые транспортные проекты по специальной методике, которая позволит понять, какой эффект их реализация окажет на экономику и какими будут поступления в бюджет по итогам стройки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова президенту России Владимиру Путину.

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Методика была разработана Минэкономразвития при участии Минфина, Минтранса и аналитического центра при правительстве. Как поясняет издание, если речь идет об автомобильной дороге, то правительство будет оценивать экономию времени в пути для пассажиров и грузов, повышение безопасности движения, агломерационный эффект. После такой проверки власти будут принимать решение о формах и объеме господдержки проекта.

По новой методике уже оценили высокоскоростную магистраль Москва — Казань (результаты проверки Минэкономразвития не раскрывает). Также в министерстве до 1 июля 2020 года собираются оценить трассу М-7, магистраль Европа — Западный Китай. Помимо них, оценке подвергнется высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург. Эти проекты включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

В Минэкономразвития пояснили, что окончательное утверждение проекта методики состоится осенью 2019 года. Однако даже после этого результаты проверок будут носить рекомендательный характер: признание стройки неэффективной не будет означать отказ от строительства, пишет издание.

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