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Россию и Китай свяжет мегапроект

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Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автотрассы в России, которая должна соединить Европу и Китай. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, строительство дороги «Меридиан» протяженностью почти две тысячи километров обойдется в 600 миллиардов рублей, при этом она должна быть построена без государственных средств.

Частные строители выдвинули со своей стороны условие: государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 миллиардов рублей в год на случай возникновения политических рисков. Например, если будут закрыты государственные границы.

Медведев поручил Минтрансу и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта — «Русскую холдинговую компанию» — по привлечению инвесторов, а также вместе с Минфином и Минстроем оказывать поддержку проекту.

Сообщается, что инициаторы выкупили уже более 80 процентов земель в коридоре будущей дороги, а начинать строительство они планируют от границы с Казахстаном.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года, был принят осенью 2018 года. Он включает в себя строительство нескольких автомобильных трасс, высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути, строительство российских участков коридора Европа — Западный Китай. На реализацию плана, по расчетам Минфина, потребуется более шести триллионов рублей.

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