В России разрешили строить мегатрассу в Китай

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, которые войдут в транспортный коридор Европа — Западный Китай. Об этом на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.

По его словам, головной и самый загруженный участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира «разошьет» движение в Московском регионе и даст новое направление.

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Что касается второго участка, в обход Казани, то он, указал министр, позволит пойти дальше до Самары, а от нее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин.

Ранее сообщалось, что Россия построит сразу две трассы, которые свяжут Китай с Европой. Это международный транспортный коридор Европа — Западный Китай (ЕЗК), за который отвечает «Автодор», и частная трасса «Меридиан». В общей сложности строительство дорог обойдется в триллион рублей.

Проект ЕЗК предполагает, что 60 процентов его стоимости оплатят из бюджета. Ради оптимизации в Минэкономразвития предложили вначале построить трассу до Владимира, а до Екатеринбурга дотянуть ее уже 2024-2030 годах. Таким образом расходы в период до 2024 года снизятся до 279 миллиардов рублей.

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