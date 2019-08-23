Россия потратит триллион на дороги из Китая в Европу

По территории России пройдут сразу две новые дороги из Китая в Европу. Международный транспортный коридор Европа — Западный Китай (ЕЗК), проект «Автодора», обойдется в 539 миллиардов рублей. Вторая дорога, частная трасса «Меридиан», — в 472 миллиарда. Ранее проекты конкурировали друг с другом, но теперь, как следует из протокола совещания у президента России Владимира Путина, решено реализовать оба, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Конкретно в документе сказано, что правительству следует оптимизировать трассировку транспортного коридора. Целью оптимизации, как утверждают два чиновника, является поиск средств на ремонт участка до Казани существующей трассы М7 (Москва — Уфа). При этом трассировка «Меридиана» и ЕЗК обсуждаются отдельно. «Это историческое решение — о том, что должны быть построены обе трассы», — подтвердил вывод один из участников совещаний в правительстве.

До конца года в правительстве установят целевые показатели социально-экономических эффектов от строительства, после чего надо привести документы в соответствие с госпрограммами. Участник заседаний напомнил, что новая скоростная трасса Москва — Казань (входит в проект «Автодора») пройдет через населенные пункты, а «Меридиан» предложено строить вдалеке от агломераций. Другими словами, с точки зрения социально-экономических эффектов это совершенно разные проекты.

ЕЗК предполагает строительство в том числе и на бюджетные деньги (60 процентов стоимости). В Минэкономразвития предложили для оптимизации вначале построить трассу до Владимира, а до Екатеринбурга дотянуть ее уже 2024-2030 годах. Таким образом расходы в период до 2024 года снизятся до 279 миллиардов рублей. Минфин предложил вместо этого реконструировать трассу М7 (Москва — Уфа), что обойдется в 120 миллиардов рублей, и обойтись без новой дороги.

«Меридиан» предусматривает четырехполосную дорогу от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. После изменения первоначального маршрута его стоимость сократилась до 472 миллиардов рублей. Таким образом стоимость обеих дорог вне зависимости от источника инвестиций превысит триллион рублей.

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