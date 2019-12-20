В аэропорту Новосибирска появится новая ВПП

В новосибирском аэропорту Толмачево планируют построить новую взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта и дорожного комплекса региона Анатолия Костылевского.

По его словам, ВПП-1 находится в плохом техническом состоянии и будет реконструирована в рулежную дорожку. Это позволит повысить пропускную способность аэропорта до 15 миллионов пассажиров к 2024 году. Максимальная часовая интенсивность движения самолетов вырастет до 32 взлетов-посадок к 2030-му. Если же одна ВПП будет использоваться для взлета, а другая для посадки, то интенсивность движения возрастет до 50-52 операций в час.

Как заявил гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич, предпроектные работы для включения ВПП-1 в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры провели еще в 2019 году. Он выразил надежду, что источники и порядок финансирования будут определены в ближайшее время, а сами работы начнутся в 2020-2021 годах.

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