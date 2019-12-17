В Самарской области появится «Фабрика офисных процессов»

В Самарской области в рамках нацпроекта по повышению производительности труда запустят «Фабрику офисных процессов». Об этом сообщает «Российская газета».

«Фабрикой офисных процессов» называют площадку для отрабатывания тренингов, помогающих применять инструменты бережливого производства. В 2018 году компании, которые приняли участие в проекте, показали рост производительности труда минимум на 10 процентов. В 2019-м заявки на участие подали более 90 местных предприятий.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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