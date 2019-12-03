Жители Прикамья нашли способ повысить себе зарплату

Более шести тысяч работников предприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Переобучение позволит сотрудника претендовать на более высокую зарплату. Всего субсидией на переобучение воспользовались 36 компаний, сумма поддержки составила 101 миллион рублей.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников говорил, что участие в нацпроекте предусматривает «постоянное повышение квалификации, обучение и, как следствие, увеличение заработной платы» сотрудников предприятий.

В рамках нацпроекта Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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